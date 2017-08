Themístocles propõe a criação de batalhão da PM em Esperantina

Aprovado nesta manhã (01) requerimento de presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (PMDB) solicitando a criação do Batalhão de Polícia Militar do município de Esperantina.

Segundo o presidente, a criação do Batalhão proporcionará “uma aproximação cada vez maior com a comunidade, além de oferecer melhores condições de trabalho policial e instalações mais adequadas proporcionando qualidade na prestação de serviços de segurança pública no município e cidades circunvizinhas”, justifica.

Os parlamentares também aprovaram requerimentos de autoria do deputado Dr. Pessoa (PSD) solicitando a revitalização do monumento Nossa Senhora do Carmo situado no centro da cidade de José de Feitas e do deputado Gustavo Neiva (PSB) que solicita ao Governo do Estado uma adutora ligando a barragem de Algodões II ao município de Curimatá.

“Curimatá vem sofrendo com a falta de água, a barragem dentro da cidade que fazia este abastecimento já entrou em colapso, atualmente o abastecimento de água é feito apenas por oito carros pipa, que são insufucuentes para abastecer cerca de três mil ligações na zona urbana, é um momento muito difícil”, explica.

Gustavo Neiva destaca que em 2015 esteve na cidade com representantes da Agespisa e da Defesa Civil e foram determinadas providências que nunca foram tomadas. “Uma das providências seria a elevação do sangrador da barragem localizada dentro da cidade, nunca foi feito. Para solucionar o problema solicitamos ao Governo do Estado que inclua esta obra de grande importância nesses 600 mi que já foram assinados junto à caixa Econômica Federal”, disse. Isolda Monteiro

Aprovado nesta manhã (1) requerimento de presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (PMDB) solicitando a criação do Batalhão de Polícia Militar do município de Esperantina. Segundo o presidente, a criação do Batalhão proporcionará “uma aproximação cada vez maior com a comunidade, além de oferecer melhores condições de trabalho policial e instalações mais adequadas proporcionando qualidade na prestação de serviços de segurança pública no município e cidades circunvizinhas”, justifica.



Os parlamentares também aprovaram requerimentos de autoria do deputado Dr. Pessoa (PSD) solicitando a revitalização do monumento Nossa Senhora do Carmo situado no centro da cidade de José de Feitas e do deputado Gustavo Neiva (PSB) que solicita ao Governo do Estado uma adutora ligando a barragem de Algodões II ao município de Curimatá.



“Curimatá vem sofrendo com a falta de água, a barragem dentro da cidade que fazia este abastecimento já entrou em colapso, atualmente o abastecimento de água é feito apenas por oito carros pipa, que são insufucuentes para abastecer cerca de três mil ligações na zona urbana, é um momento muito difícil”, explica. Gustavo Neiva destaca que em 2015 esteve na cidade com representantes da Agespisa e da Defesa Civil e foram determinadas providências que nunca foram tomadas.





“Uma das providências seria a elevação do sangrador da barragem localizada dentro da cidade, nunca foi feito. Para solucionar o problema solicitamos ao Governo do Estado que inclua esta obra de grande importância nesses 600 mi que já foram assinados junto à caixa Econômica Federal”, disse.











Isolda Monteiro - Edição: Katya D'Angelles