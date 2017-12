Themístocles preside solenidade pelos 300 anos de Oeiras

Foi realizada na última sexta-feira (15) a instalação do Poder Legislativo na cidade de Oeiras. O evento faz parte das comemorações dos 300 anos de emancipação política da cidade. O deputado Themístocles Filho (PMDB), presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, presidiu a instalação na primeira capital e a solenidade de outorga da Medalha do “Mérito Legislativo 300 Anos pela Assembleia Legislativa do Piauí”. A instalação da Alepi em Oeiras representa o registro das comemorações oficiais dos 300 anos da emancipação política de Oeiras e os 194 anos da adesão do Piauí à Independência do Brasil.





Através de Projeto de autoria da mesa diretora, a Assembleia Legislativa promulgou a resolução 486/2017, que instituiu a medalha do Mérito Legislativo dos 300 anos de Oeiras e homenageou personalidades destacadas do passado e do presente, que prestaram relevantes serviços à cidade e ao estado do Piauí. “A medalha dos 300 anos de Oeiras, instituída pela resolução 486/2017, é outorgada aos agraciados, em momento único, nesta data, e por isso mesmo se reveste da mais significativa importância para o parlamento piauiense, para a cidade de Oeiras e para o Piauí”, disse o presidente da Alepi.





“Através de decreto legislativo aprovado pela unanimidade do plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, foram escolhidas 13 personalidades para serem agraciadas com a medalha do mérito legislativo dos 300 anos da cidade de Oeiras”, completou o parlamentar.





Na oportunidade o deputado Themístocles Filho informou que, juntamente com alguns deputados do Piauí, está envidando esforços na esfera federal, junto ao ministério da educação e à presidência da república, para instalar em Oeiras e em Esperantina, campus da Universidade Federal do Piauí.

“É uma enorme satisfação fazer parte do parlamento piauiense e conduzir tão significativa solenidade. Aproveito a oportunidade para reafirmar o meu compromisso pessoal e da Assembleia Legislativa do estado do Piauí, em trabalhar incansavelmente para o desenvolvimento do nosso estado, e lutar por novas conquistas que representem melhorias na qualidade de vida dos piauienses”, finalizou o presidente.

Durante seu discurso em solenidade, o presidente da Alepi, relatou fatos históricos para a cidade de Oeiras e para o Piauí, como: o surgimento motivado pela criação de gado bovino, em meados do século 17, mais precisamente no ano de 1670. “Oeiras se destaca nacionalmente pela sua religiosidade e durante a Semana Santa são várias a manifestações religiosas, e acorrem para esta cidade, pessoas dos mais distantes localidades do Piauí e do Brasil. Falar da importância da cidade de Oeiras é falar da importância do próprio estado do Piauí, pois aqui nesta cidade estão consignados os registros mais importantes da história do nosso estado, enfatizou.

Lembrando ainda outros fatos que marcaram a importância histórica da cidade, como: instalação da luz elétrica em 1937, instalação do colégio Costa Algarenga em prédio próprio em 1938, instalação do cine teatro de Oeiras em 1940, criação da diocese em 1944, instalação do ginásio Oeirense em 1952, e na década de 70, no governo Alberto Silva, a grande revolução desenvolvimentista, com a chegada do sinal de TV e a modernização das estradas.

ATRAVÉS DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 485, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA FORMALIZOU A OUTORGA DA MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO DOS 300 ANOS DA CIDADE DE OEIRAS, AOS SENHORES:

• ANCHIETA CLEMENTINO RAMOS SANTOS – DESCENDENTE DE MANOEL DE SOUSA MARTINS (VISCONDE DA PARNAÍBA);

• PAULO DE TARSO RIBEIRO GONÇALVES (IN MEMORIAN);

• PETRONÍLIA DO REGO AMORIM – DNA. PETINHA;

• JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS;

• WILSON NUNES MARTINS;

• BENEDITO DE CARVALHO SÁ;

• JUAREZ PIAUYENSE DE FREITAS TAPETY;

• LUCIANO NUNES SANTOS;

• EDILBERTO DINKELBORG;

• FLÁVIO ANTONIO MENDES DA SILVA – CONGOS DE OEIRAS;

• DOM INÁCIO FRANCISCO DE ARAÚJO COSTA (IN MEMORIAN);

• JOSÉ ISAIAS DA SILVA(IN MEMORIAN);

• MOISÉS ÂNGELO DE MOURA REIS, QUE FOI DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PIAUÍ.

Nayane Miranda - Edição: Katya D'Angelles