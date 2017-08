Themístocles Filho recebe visita do senador Elmano Ferrer

O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado estadual Themístocles Filho (PMDB), recebeu a visita do senador Elmano Ferrer (PMDB-PI), quando conversaram sobre o avanços alcançados pelo Piauí, principalmente de Teresina, a capital que aniversaria neste 16 de agosto.



O encontro aconteceu ontem (15), no gabinete da Presidência, no Palácio Petrônio Portela. “Teresina já se desenvolveu muito. Esta cidade me prendeu, vim passar uma temporada, mas as pessoas me prenderam com a maneira como me receberam. Os teresinenses recebem muito bem as pessoas que chegam de qualquer lugar do pais. Eu vim do Ceará e me senti em casa”, lembrou o senador Elmano Ferrer.

Themístocles Filho foi um dos principais articuladores da filiação de Elmano Ferrer ao PMDB, pelo trabalho dele no Senado Federal, onde sempre colocou o Piauí em primeiro plano, com a destinação de emendas parlamentares, como as que vão dar contoinuidade à duplicação da rodovia BR-316 até o município de Demeval Lobão.