Themístocles Filho recebe homenagem do Exército Brasileiro

O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Themístocles Filho (PMDB), recebeu nesta sexta-feira (6), o Diploma de Colaborador Emérito do Exército Brasileiro, que foi entregue pelo coronel Alessandro Silva, Comandante do 2º Batalhão de Engenharia e Construção, em Teresina. A solenidade aconteceu ás 8 hora na sede do 2º BEC.

É uma comenda estabelecida pelo comando do exército para personalidades civis e militares que com o seu trabalho contribuem de alguma maneira para as atividades do Exército. “O presidente foi agraciado com a comenda de colaborador Emérito, um justo reconhecimento por todo apoio prestado ao Exército Brasileiro. É um reconhecimento formal da nossa instituição para pessoas que contribuem, através de parcerias, para melhorar o nosso país. Representa ainda mais o estreitamento de uma relação que já existe entre a Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado Themístocles Filho, com o Exército Brasileiro”, afirmou o Comandante.

O presidente da Alepi afirmou que está satisfeito com o trabalho que o Exército desempenha no estado. “Estou feliz e quero agradecer ao Comandante Alessandro por ter indicado meu nome ao comando do Nordeste. Estou feliz porque tive uma luta de mais de 20 anos com a BR 222 e a conquista aconteceu sob o comando do Coronel Alessandro. A BR 222 já é uma realidade, uma obra que já iniciou e quando for concluída vai gerar emprego e desenvolvimento para todo o estado do Piauí e também para parte do Maranhão, Ceará. Para a minha felicidade e de muitos quem tá executando e o Exército Brasileiro “, disse o presidente da alepi, deputado Themístocles Filho.

O Diploma de Colaborador Emérito do Exército é destinado a comandantes militares de área e componentes das Forças Auxiliares, entre outros, que possuem elevado conceito na classe e na comunidade a que pertencem e que tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Exército Brasileiro.

Nayane Miranda - Edição: Katya D'Angelles