Themístocles Filho propõe a criação do Parlamento Nordestino

Repórter: Raimundo Cazé.

O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Themístocles Filho (PMDB), propõe a criação do Parlamento Nordestino, formado pelos presidentes das Assembleias do Nordeste, com a finalidade de tornar mais fortes as reivindicações dos estados junto ao governo federal. O presidente adiantou que a primeira reunião para discutir o assunto vai acontecer na segunda quinzena de agosto, na cidade de Fortaleza (CE).



A denominação de Parlamento Nordestino, na visão do deputado Themístocles, é mais uma simbologia, pois na verdade esse parlamento será formado apenas por presidentes das Assembleias. O deputado Antônio Félix (PSD) sugeriu a participação de mais dois deputados por cada estado, tornando mais abrangente a entidade.



Texto: Raimundo Cazé

Foto: Caio Bruno

Edição: Paulo Pincel