Themístocles Filho propõe a criação de Batalhão da PM em Esperantina

A Assembleia Legislativa aprovou nesta segunda-feira (17), requerimento do presidente da casa, deputado Themístocles Filho (PMDB), que solicita ao governador do estado, Wellington Dias, a criação de um Batalhão de Polícia Militar no Município de Esperantina (PI).

O objetivo do parlamentar é oferecer melhores condições de trabalho ao policial militar e instalações mais adequadas para atender a comunidade. Além disso, o batalhão proporcionará melhor qualidade na prestação de serviços de segurança pública ao município e cidades vizinhas.





Texto: Nayane Miranda

Foto: Caio Bruno

Edição: Paulo Pincel