Themístocles Filho inspeciona obras de pavimentação em Esperantina

Várias ruas dos bairros Morro da Chapadinha e Vila da Solidariedade, em Esperantina estão ganhando pavimentação. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (PMDB), visitou as obras executadas na terça-feira (26).



A Construtora Construplan executa os serviços que são fiscalizados pela Secretaria de Estado das Cidades. O asfalto está orçado em R$ 3 milhões acompanhado do vereador de Esperantina, Alfredo de Castro, e outras lideranças políticas.



As obras vem sendo executadas graças aos recursos destinados via emenda parlamentar pelo ex-deputado federal Marllos Sampaio (PMDB), além de verbas federais e da contrapartida do Governo do Estado.



São 6 Km de extensão, sendo 2.890,87, em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e 3.110,38m em Tratamento Superficial Duplo (TSD), que deverão ficar pronto até o final de março. A prioridade são as ruas da periferia e os acessos à entrada do município de Esperantina



Vão ganhar pavimentação asfáltica as ruas Otávio Mendes, Gerônimo do Monte Furtado, Edson Chaves, Francisca Regina, Teodoro Castelo Branco, Projetada 4, 7 e 8, Maria Oliveira Amorim, Esther Mota e Luzia Fontenele e Avenida Manoel Franco.



Assessoria parlamentar

Edição: Paulo Pincel