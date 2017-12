Themístocles Filho entrega obra de Mercado Público de Esperantina

Nesta sexta, dia 22, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho, fará a inauguração da reforma e ampliação do Mercado Público de Esperantina junto com o governador do estado Wellington Dias.





“Um mercado de mais de 50 anos, um mercado tímido que precisava de uma grande reforma e graças a Deus nós conseguimos a liberação destes recursos e claro que, o Wellington Dias e Wilson Martins tiveram sua contrapartida, pois todas as emendas parlamentares do poder executivo tem que dá contrapartida. É uma obra do governo federal através de uma emenda do deputado Marllos Sampaio e de contrapartidas do governo do estado do Piauí, mas o recurso maior foi da emenda do deputado Marllos que foi superior a 3 milhões de reais. Quem ganha com isso é a população da cidade de Esperantina”, explicou o presidente da Alepi, deputado Themístocles Filho.

Na oportunidade o presidente da casa convidou a todos em especial a população de Esperantina para prestigiar a solenidade de entrega. “Amanhã às 9 horas da manhã o governador Wellington Dias estará lá com o deputado Marllos, com o deputado Themístocles e a população como um todo. Faço este convite porque esta obra é muito importante para o povo de Esperantina”, disse.

O Mercado de Esperantina foi projetado pelo arquiteto Júlio Medeiros. “É um dos mercados mais modernos do estado. O mercado possui praça de alimentação e até elevador. Qualquer cidadão poderá conferir como é uma obra que engrandece qualquer cidade”, pontuou.

O governador chegará a Luzilândia e de lá irá a Esperantina onde ocorrerá a inauguração do Mercado e depois seguiremos para a AMARE. “Não adianta trabalharmos apenas com cimento é preciso fazer o social e a AMARE é uma obra importantíssima que cuida de 500 crianças no município de Esperantina e o governador se comprometeu a ir lá e ajudar. O deputado Themístocles Filho já faz a sua parte e todos os anos libero 300 mil reais de emendas parlamentares para a AMARE, pois ajudamos crianças de Esperantina e do Piauí como um todos”, finalizou o presidente da Alepi, deputado Themístocles Filho.





A Associação do Bem Estar do Menor de Esperantina – AMARE atende crianças carentes o qual a família possui uma renda máxima de R$ 170,00 ou não participa de programas assistenciais como o Bolsa Família do Governo Federal.

Nayane Miranda - Edição: Katya D'Angelles