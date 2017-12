Themístocles Filho anuncia programação da sessão solene em Oeiras

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (PMDB), anunciou, na sessão plenária de hoje (12), a programação que será realizada na próxima sexta-feira (15) em Oeiras alusiva aos 300 anos de fundação daquela cidade, que foi a primeira capital do Piauí. Ele voltou a convidar os parlamentares e a população para participarem das comemorações.

Themístocles Filho disse que a programação terá início às 17 horas com a realização de uma solenidade de descerramento de uma placa comemorativa na Câmara Municipal. A partir das 19 horas, terá início a sessão solene da Assembleia Legislativa no Centro Diocesano Dom Expedito Lopes quando haverá a entrega da Medalha Comemorativa dos 300 anos a várias personalidades.

A Medalha será concedida às seguintes personalidades: governador Wellington Dias, ex-governador Wilson Martins, ex-deputado federal B. Sá, ex-deputado estadual Luciano Nunes, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ex-deputados estaduais Juarez Tapety, Moisés Reis e José Isaias da Silva (in memoriam), Paulo de Tarso Ribeiro Gonçalves (in memoriam), Edilberto Dinkelborg, Flávio Antônio Mendes da Silva, Inácio Francisco de Araújo Costa, Petronília do Rego Amorim e Anchieta Ramos Santos (descendente de Manuel de Sousa Martins, o Visconde da Parnaíba).

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles