Severo Eulálio prestigia entrega de equipamentos comprados com verbas de emenda

O deputado estadual Severo Eulalio (PMDB) destinou emenda parlamentar de R$ 50 mil para o campus Professor Barros Araujo da Universidade Estadual do Piauí, em Picos, atendendo ao pedido do professor de Comunicação, Evandro Alberto, que foi eleito vice-reitor da instituição em 9 de novembro.

De acordo com o deputado, a emenda parlamentar foi feita para a compra de equipamentos de informática, melhoria da internet, equipamentos estruturais, como mesa, microondas, TV de led. Além de data shows, caixas de som, impressoras, estabilizadores, nobreak, refrigerador de 490 litros entre outros.

"É importante olhar para as nossas universidades e escolas estaduais, pois a educação é a saída para o nosso país. Por essa razão,sempre que possível, estamos deatinando emendas para a Uespi, essa instituição que tanto faz pelos jovens do nosso estado. Estaremos sempre apoioando os projetos aqui", disse o parlamentar.

Assessoria parlamentar

Edição: Paulo Pincel