Severo Eulálio pede ampliação da rede de água no litoral piauiense

Dois requerimentos do deputado Severo Eulálio (PMDB) pedindo a melhoria do abastecimento de água e da energia elétrica no litoral piauiense foram aprovados na sessão de hoje (8) da Assembleia Legislativa. Ele solicitou à direção do Instituto de Desenvolvimento do Piauí (Idepi) a ampliação da rede de abastecimento de água em Luiz Correia.





O deputado Fernando Monteiro (PRTB), ao ocupar a tribuna para debater a matéria, disse que o Idepi está realizando a maior obra de abastecimento de água do Estado em Luiz Correia. Segundo ele, estão sendo construídos uma adutora e 13 reservatórios que resolverão definitivamente o problema do abastecimento de água no litoral.





Severo Eulálio afirmou que tomou conhecimento da construção das obras e que esteve com o governador Wellington Dias tratando sobre a alocação de recursos para a melhoria do abastecimento de água em Luiz Correia. Ele disse que apresentou também requerimento pedindo à Secretaria Estadual de Infraestrutura a implantação de uma rede elétrica de baixa tensão no povoado Coqueiro em Luiz Correia.

Por J. Barros - Edição: Caio Bruno