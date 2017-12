Sessão solene marca os 45 anos de fundação da TV Rádio Clube

Atendendo requerimento do deputado Júlio Arcoverde(PP), a Assembleia Legislativa realizou na manhã desta quarta-feira(06) sessão solene especial em comemoração aos 45 anos de fundação da TV Rádio Clube de Teresina.

A Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) realizou na manhã desta quarta-feira (6) sessão solene em comemoração aos 45 anos de fundação da TV Rádio Clube de Teresina, atendendo a requerimento do deputado Júlio Arcoverde (PP).



A sessão foi aberta pelo presidente da Alepi, Themístocles Filho (PMDB), que chamou para compor a mesa o secretário municipal Aluísio Sampaio, representando o prefeito de Teresina Firmino Filho, o diretor do Detran-PI, Aarão Lobão; o coronel John Feitosa, do gabinete da militar da Prefeitura de Teresina, a matriarca da família Alencar, Teresa Alencar; e demais diretores da empresa.



Ao usar da palavra, o deputado Júlio Arcoverde disse que celebrava os 45 anos da TV Rádio Clube de Teresina “olhando hoje, com o avanço tecnológico que torna mais prático e instantâneo, pode parecer simples celebrar quase meio século de uma emissora de TV". "Porém, quero lembrar que foi árdua e longa a batalha para que esta emissora fosse o que é hoje”, acrescentou o deputado.



Em seguida, Júlio Arcoverde leu um breve histórico da TV Clube, que “resulta do sonho e da persistência de um homem, professor Walter Alencar. Ele colocou sua inteligência, força de trabalho e mesmo a sua saúde a serviço do que muito adequadamente chamava de “A força de um ideal”. Este, como muitos ainda lembram, foi o primeiro slogan da TV Clube”.



Júlio Arcoverde lembrou que o esforço de Walter Alencar começou antes da TV entrar no ar, ao colocar, em 1960, a Rádio Clube em funcionamento. Em 1962 pediu uma concessão de TV para O Piauí, uma ousadia para a época e concedida em 1965. Passaram-se 10 anos entre o pedido e a entrada da emissora no ar, em 03 de dezembro de 1972.



Representando a família Segisnando Alencar fez um discurso bastante emocionado, lembrando-se da luta que seu pai Walter manteve para colocar a TV no ar e agradeceu “o gesto grandioso da Assembleia, através do deputado Júlio Arcoverde, em prestar esta em homenagem à primeira emissora de TV do Piauí, em nome da sociedade piauiense”.



Segisnando Alencar fez ainda um breve balanço da expansão da TV Clube, cuja mais recente conquista foi a aquisição da TV Alvorada,

de Floriano, que vai cobrir 28 muinicípios da região sul do Estado com imagens em alta definição.



Edmundo Moreira

Edição: Paulo Pincel