Sessão solene homenageia 45 anos da TV Rádio Clube

O deputado Júlio Arcoverde (PP) requereu, na manhã desta quarta-feira (29), a realização de sessão solene em homenagem aos 45 anos de fundação da TV Rádio Clube. A sessão acontecerá no dia 6 de dezembro às 10h no Plenário da Assembleia Legislativa.

Fundada em 1972 pelo engenheiro e professor Valter Alencar, a TV Rádio Clube, afiliada da TV Globo em Teresina, foi a primeira emissora de TV do estado do Piauí, representando um marco na comunicação do nosso Estado.

“Desde o pedido de concessão até entrar no ar, a TV Rádio Clube enfrentou uma longa jornada para que fosse autorizada, tendo a sua frente obstaculos políticos e a desconfiança de anunciantes locais. Superada as adversidades, a TV Clube é hoje referência em todo o Brasil, desempenhando sua função com credibilidade e imparcialidade, levando a todos os piauienses o melhor do entretenimento e da informação”, justificou o requerimento do deputado Júlio Arcoverde.

Prestações de Contas – A ALEPI também recebeu as prestações de contas da Ag^}encia de Defesa Agropecuária do Estado referente ao mês de julho de 2017 e da Secretaria de Governo, Junta Comercial do Estado, Secretaria de Regularização Fundiária e Gabinete Militar do Estado referentes ao mês de outubro de 2017.

Laryssa Saldanha



Laryssa Saldanha

Edição: Paulo Pincel