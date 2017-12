Servidores e concursados cobram ações da Sejus em audiência

A definição de um cronograma para contratação de agentes penitenciários e a construção de novos presídios foram as principais reivindicações apresentadas pelo deputado Marden Menezes (PSDB) na audiência pública realizada hoje (18) na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa para debater a situação do sistema prisional do Piauí. Representantes da Secretaria de Justiça (Sejus) também participaram da audiência.

A audiência pública, que foi presidida pelo deputado Robert Rios (PDT) na sala da Comissão de Constituição e Justiça, contou com a presença dos deputados Dr. Hélio Oliveira (PR) e Firmino Paulo (PSDB), do subsecretário de Justiça, Carlos Sousa, do procurador da República, Kelston Lages, de lideranças sindicais e de representantes dos concursados para o cargo de agente penitenciário, que lotaram a sala da CCJ.





Autor do requerimento pedindo a realização da audiência pública, Marden Menezes, disse que dois fatos abalaram o sistema prisional do Estado nos últimos meses. O primeiro, segundo ele, foi a rebelião ocorrida na Penitenciária de Esperantina, de onde fugiram 75 presos. “Outro caso alarmante foi o fato de uma criança ter sido encontrada na cela de um preso na Penitenciária Major César de Oliveira. Temos os presídios superlotados, com falta de pessoal, de infraestrutura e de equipamentos”, assinalou ele.





Marden Menezes disse que a Secretaria de Justiça tem recursos porque recebeu este ano R$ 40 milhões do Fundo Penitenciário Nacional e teve seu orçamento aumentado nos últimos anos. Ele defendeu que o sistema prisional pode melhorar com a adoção de duas medidas que são a contratação dos concursados e a construção de mais unidades prisionais.





Lembrou o parlamentar do PSDB que o Governo do Estado construiu a Penitenciária de Campo Maior, mas, agora, precisa reformar a Penitenciária de Esperantina que foi seriamente danificada durante a rebelião dos presos. Ele defendeu a divulgação de um cronograma para novas nomeações nos próximos meses.

J. Barros – Edição: Katya D’Angelles