Sancionada a lei que dificulta fraudes em concurso

O governador Wellington Dias sancionou o projeto de lei de autoria do deputado estadual João de Deus que determina a inclusão de prova de redação nos concursos públicos realizados no Estado do Piauí e estabelece várias medidas de segurança para evitar fraudes.



A Lei foi publicada no Diário Oficial do Estado do Piauí de quarta-feira (27) e afeta todos os concursos públicos realizados no Estado do Piauí, seja na administração direta ou indireta, autarquias ou fundações públicas, para preenchimento de quaisquer cargos públicos efetivos ou provisórios, onde haverá uma prova de redação adequada ao nível do concurso.







Nos últimos concursos realizados pelo Piauí foram identificados vários casos de fraudes que funcionavam com um esquema parecido, onde um especialista responde a prova, anota o gabarito, e ao sair do local repassa a resposta para os candidatos, que ficam com um celular no local da prova.







A lei também estabelece que nenhum candidato poderá se ausentar da sala de aplicação de provas antes de 70% do tempo fixado para o término do horário final. O candidato já condenado e apenado, mesmo autorizado a participar do certame por meio de despacho judicial, deverá realizar a prova em sala provida de câmeras filmadoras e demais medidas protetivas para sigilo das provas.

Assessoria Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles