Rubens contesta reajustes a nível estadual

O deputado Rubens Martins(PSB) ocupou o espaço dos pequenos avisos de “dois minutos” da sessão desta segunda-feira(2). Entre outros assuntos abordados pelo deputado esteve a contestação do pronunciamento do deputado João de Deus, que condenou os reajustes do Governo Federal Temer para os setores de energia e gás.

“O governador Welligton Dias acabou de aprovar na Assembleia o maior reajuste já praticado no Piauí, em todos os setores, e o deputado João de Deus não viu isso”, lamentou Rubens.





Presença - O parlamentar também cobrou do presidente Themístocles Filho(PMDB) o corte do ponto do deputado Robert Rios(PDT) que até aquele momento não havia comparecido no plenário.





Rubens alegou que “Robert Rios vive cobrando a presença dos demais colegas que faltam às sessões e pedindo ao presidente que corte os pontos dos faltosos. Agora chegou a vez dele dar satisfação à Casa e à sociedade”.





O deputado Themístocles esclareceu que ficou acordado com os membros da Mesa Diretora que as faltas das segundas-feiras serão toleradas. “As faltas serão computadas e os pontos cortados somente nas terças, quartas e quintas-feiras”, explicou o presidente.











Edmundo Moreira – Edição: Katya D’Angelles