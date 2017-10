Rubem Martins reclama do atraso no pagamento do Seguro Garantia Safra

O Seguro Garantia Safra foi o motivo da fala do deputado Rubem Martins (PSB) durante o tempo de dois minutos, nesta manhã de terça-feira, (17), no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi).

O atraso no pagamento do Seguro Garantia Safra foi o tema da fala do deputado Rubem Martins (PSB) durante o tempo de dois minutos na manhã desta terça-feira, (17), no plenário da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi).



O parlamentar cobrou a atenção do governo e do líder governista na Casa, deputado João de Deus (PT), lembrando que existem R$ 8,5 milhões de parcelamento do Seguro Garantia Safra vencidas, sendo que a última parcela venceu no dia 06 de junho deste ano.



“Eu pelo a intermediação dos deputados da base governista, porque afinal de contas são cento e dez mil famílias de agricultores, que podem ficar prejudicadas, sem receber as parcelas do Seguro Garantia Safra”, relatou o deputado, acrescentando que teve notícia de que o Ceará já quitou esse débito e já começou a receber a liberação do referido seguro.



Na opinião do parlamentar, a situação provoca um mal estar, pelo fato de cidades do Ceará, vizinhas, agricultores já começam a receber o Seguro Garantia Safra, e no Piauí agricultores familiares, inscritos, não recebem por falta de pagamento das parcelas, pelo Governo do Estado.“São cinco parcelas atrasadas. A primeira venceu em fevereiro e a última das cinco parcelas venceu no mês de junho. São oito milhões e meio de reais, em atraso, que irão impactar e muito, porque são cento e dez mil famílias, no estado do Piauí que deixarão de receber”, observou.



Rubem Martins questionou ainda a omissão de órgãos, como a Fetag, e os representantes do Movimento da sociedade Civil Organizada, como a CUT e o MST, que não se manifestam em relação ao atraso no pagamento do Seguro Garantia Safra. “Parece que nós estamos sob hipnose. O governador Wellington tem essa capacidade de hipnotizar o povo e passar isso aqui, sem nenhuma reclamação. O que nós queremos é apelar ao governado, para que ele autorize o secretário de Fazenda [RAfael Fontels] a fazer a imediata liberação desses recursos, sob pena de dez mil famílias do Piauí ficarem prejudicadas”, finalizou.



Lindalva Miranda