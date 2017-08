Rubem Martins elogia empenho de João Mádison na agropecuária

O deputado Rubem Martins (PSB) disse que foi secretário de Desenvolvimento Rural e a maior dificuldade que enfrentou com em relação à bacia leiteira, sendo importante esse novo programa anunciado. “O Piauí só tem laticínios de Picos para cá. De Floriano para o Sul não tem nenhum, mesmo diante da importância do mercado consumidor de cidades como Corrente, Bom Jesus, São Raimundo Nonato e outras”, declarou.

Agora, recomenda Rubem Martins, é preciso cautela para que o leite não seja produzido sem que exista o comprador. “Quem está à frente é um agropecuarista, o deputado João Madison e ele sabe que é preciso ver bem a distribuição geográfica desses laticínios”, alertou.

O deputado B. Sá (PP) elogiou o seu colega João Madison pelo programa de incentivo à bacia leiteira e disse que o Piauí precisa parar de ser um mero exportador de suas riquezas para outros estados quando elas poderiam ser beneficiadas aqui mesmo. “Todos os dias vemos o leite produzido no Piauí ser mandado para outras regiões e isso não agrega renda aos nossos produtores”, afirmou.

Durvalino Leal

O deputado Rubem Martins (PSB) disse que foi secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e lembrou a dificuldade que enfrentou com em relação à bacia leiteira, sendo importante esse novo programa anunciado. “O Piauí só tem laticínios de Picos para cá. De Floriano para o Sul não tem nenhum, mesmo diante da importância do mercado consumidor de cidades como Corrente, Bom Jesus, São Raimundo Nonato e outras”, declarou.



Rubem Martins entende que é preciso cautela para que o leite não seja produzido sem que exista o comprador. “Quem está à frente é um agropecuarista, o deputado João Madison e ele sabe que é preciso ver bem a distribuição geográfica desses laticínios”, alertou.



O deputado B. Sá (PP) elogiou o seu colega João Madison pelo programa de incentivo à bacia leiteira e disse que o Piauí precisa parar de ser um mero exportador de suas riquezas para outros estados quando elas poderiam ser beneficiadas aqui mesmo. “Todos os dias vemos o leite produzido no Piauí ser mandado para outras regiões e isso não agrega renda aos nossos produtores”, afirmou.



Texto: Durvalino Leal

Foto: Caio Bruno

Edição: Paulo Pincel