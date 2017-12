Rubem Martins defende projeto que combate violência nas escolas

O deputado Rubem Martins (PSB) defendeu na tribuna projeto de lei de sua autoria que trata da segurança nas escolas, lido na sessão de hoje (12). Ele disse que os casos de agressões de alunos contra professores e diretores de escolas aumentaram nos últimos dias em todo o país, citando um caso local de agressão de uma aluna contra a diretora, fato que repercutiu nacionalmente.





O deputado Francis Lopes (PRP) disse em aparte que reconhece a gravidade do problema, mas lembrou que já apresentou projeto semelhante, solicitando que o colega seja seu parceiro no mesmo, caso haja realmente similaridade entre os dois projetos. Ele disse que tem acompanhado com preocupação os casos de violência nas escolas, o que considera um problema de falta de educação familiar.





Rubem Martins concluiu seu pronunciamento concordando plenamente em assinar o projeto do colega Francis Lopes, caso haja realmente semelhança entre os dois. Ele sugeriu que as duas assessorias estudem as duas matérias, para que seja votada a que foi apresentada primeiro. Ele disse estar plenamente de acordo com a fusão dos dois projetos.





Raimundo Cazé - Edição: Caio Bruno