Rubem Martins defende o pagamento Seguro Garantia Safr

O deputado Rubem Martins cobrou do Governo o pagamento em atraso dos trabalhadores inscritos no Programa Seguro Garantia Safra. “Eu quero mais uma vez apelar ao Governo do Estado, e aproveito a presença do deputado Limma (PT), que é o secretário de desenvolvimento rural, para resolver o problema do pagamento do seguro Garantia Safra. O Piauí tem cerca de 110 mil famílias inscritas no seguro Garantia Safra e as parcelas estão em atraso desde julho. E nós apelamos para que o Governo faça rapidamente essa quitação. Esse dinheiro é de suma importância porque esse é o período de preparo da terra para o plantio. Então o pagamento deve evitar um prejuízo muito maior para o Estado”, disse o parlamentar.

Já o deputado Francis Lopes agradeceu aos colegas parlamentares a aprovação de projeto de sua autoria. “Fiquei muito contente que foi aprovado na CCJ o projeto de minha autoria que reconhece a música gospel e a ela eventos relacionados como manifestação cultural. Pra quem não sabe, os artistas poderão fazer seus projetos e apresentar na Secretaria de Cultura para serem beneficiados pela Lei que dá incentivo a cultura estadual. As empresas que ajudarem através da captação do dinheiro poderão ser isentos de ICMS. Esse era um projeto da então deputada Rejane Dias (PT) que nós reapresentamos e foi aprovado na CCJ e em breve será apreciado em plenário”, disse o deputado.



Laryssa Saldanha

Edição: Paulo Pincel