Robert Rios repercute resultado da eleição em Miguel Leão

O deputado Robert Rios (PDT) falou nesta terça-feira (08) sobre a repercussão no jornal Estadão sobre a derrota do Partido dos Trabalhadores na eleição ocorrida no último domingo, na cidade de Miguel Leão – PI. De acordo com a matéria, o candidato petista foi derrotado mesmo com o apoio ostensivo do ex-presidente Lula que gravou mensagem de apoio.

Rios destacou também mensagem nas redes sociais do senador Ciro Nogueira, onde o presidente do PP comemora a vitória do seu candidato, Robertinho (PR) e afirma que apesar de sua força política no Nordeste e de o governador do Piauí ser do PT o ex-presidente Lula foi derrotado no seu primeiro teste nas urnas após ter sido condenado na Lava Jato.

“Quando vejo o senador Ciro Nogueira agir assim entendo que já existe uma debandada do PP para sair do governo. Estão só esperando o Wellington Dias entrar numa via crucis no ano de 2018, como todos nós. Essa base é muito larga e a tábua do governo é estreita e não cabe todos , os que não saírem cairão na água”, comenta.

A eleição suplementar na cidade de Miguel Leão ocorreu porque o prefeito, vice-prefeito e presidente da Câmara dos Vereadores foram cassados. Isolda Monteiro

O deputado Robert Rios (PDT) falou nesta terça-feira (08) sobre a repercussão no jornal Estadão sobre a derrota do Partido dos Trabalhadores na eleição ocorrida no último domingo, na cidade de Miguel Leão – PI. De acordo com a matéria, o candidato petista foi derrotado mesmo com o apoio ostensivo do ex-presidente Lula que gravou mensagem de apoio.



Rios destacou também mensagem nas redes sociais do senador Ciro Nogueira, onde o presidente do PP comemora a vitória do seu candidato, Robertinho (PR) e afirma que apesar de sua força política no Nordeste e de o governador do Piauí ser do PT o ex-presidente Lula foi derrotado no seu primeiro teste nas urnas após ter sido condenado na Lava Jato.





“Quando vejo o senador Ciro Nogueira agir assim entendo que já existe uma debandada do PP para sair do governo. Estão só esperando o Wellington Dias entrar numa via crucis no ano de 2018, como todos nós. Essa base é muito larga e a tábua do governo é estreita e não cabe todos , os que não saírem cairão na água”, comenta.





A eleição suplementar na cidade de Miguel Leão ocorreu porque o prefeito, vice-prefeito e presidente da Câmara dos Vereadores foram cassados.









Isolda Monteiro - Edição: Katya D'Angelles