Robert Rios parabeniza juiz por Inovare e defende delegado Bareta

Robert Rios parabeniza juiz e defende delegado Bareta

O deputado Robert Rios (PDT) parabenizou, hoje (7), no espaço destinado aos pequenos avisos, o juiz Vidal de Freitas Filho pelo recebimento do Prêmio Innovare 2017 na categoria juiz devido aos relevantes serviços prestados junto ao Tribunal de Justiça do Piauí. Ele disse que isso mostra a inteligência e a capacidade do magistrado e que a premiação nacional é motivo de orgulho para todos os piauienses.

Em seguida, Robert Rios defendeu o delegado Francisco Costa, o Bareta, que chefia a Delegacia de Homicídios de Teresina, dizendo acreditar em sua inocência em relação à acusação de que teria praticado tortura contra duas pessoas que foram presas por ele na cidade de Pedro II. “Ele foi condenado por essa denúncia, mas acredito que o delegado Bareta é, na verdade, vítima da calúnia de bandidos, por isso estou solidário com ele”, assinalou o parlamentar pedetista.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (PMDB), disse que apresentará na próxima segunda-feira (11) um requerimento pedindo a aprovação de voto de aplauso ao juiz Vidal de Freitas por sua premiação.

Ainda no espaço destinado aos pequenos avisos, o deputado Rubem Martins (PSB) fez um apelo à Superintendência Regional do Banco do Brasil para reabertura da agência da instituição em Santa Cruz do Piauí, que teve suas atividades paralisadas após sofrer um assalto. Ele afirmou que a agência atende centenas de pessoas de vários municípios, dentre eles Wall Ferraz e Paquetá do Piauí.

Por J. Barros





J. Barros - Edição: Katya D"Angelles