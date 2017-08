Robert Rios fez levantamento sobre viagens de Wellington Dias ao exterior

levantamento dos recursos anunciados pelo governador Wellington Dias ao regressar de suas viagens ao exterior ao longo dos seus três mandatos e descobriu que já foram anunciados investimentos externos da ordem de US$ 100 bilhões, mas esses recursos nunca em entraram nos cofres estaduais.

Durvalino Leal

O deputado Robert Rios (PDT) disse que fez um levantamento dos recursos anunciados pelo governador Wellington Dias ao regressar de suas viagens ao exterior ao longo dos seus três mandatos e descobriu que já foram anunciados investimentos externos da ordem de US$ 100 bilhões, mas esses recursos nunca em entraram nos cofres estaduais.



“O governador já esteve em Israel, no Japão, na Alemanha e em vários outros países. Ao retornar sempre anuncia muitos recursos, mas até agora não entrou nenhum centavo nos cofres do Estado. Agora mesmo está no Canadá e anunciou pelas redes estaduais investimentos da Bombardier, a maior fábrica de aviões do mundo, na Rota das Emoções”, frisou.



Robert Rios disse que o governador deveria ter a ombridade de dizer que foi ao Canadá a passeio, visitar uma cunhada que mora lá. “Não vem nada para o Piauí. Essas viagens só dão despesas. Wellington foi com a esposa, um jornalista e mais dois ajudantes de ordem. Nada do que ele disse nessas viagens se concretizou no Piauí. Não existe nenhum investimento oriundo dessas viagens ao redor do mundo”, acentuou.



Texto: Durvalino Leal



Foto: Caio Bruno

Edição: Paulo Pincel