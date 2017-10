Robert Rios elogia debate da Mensagem que aumenta impostos estaduais

No tempo de dois minutos, destinados aos pequenos avisos, o deputado Robert Rios (PDT) mais uma vez enfatizou sobre a importância da audiência pública ocorrida na Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação, na sala da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), na manhã desta terça-feira (17), com a presença de vários empresários do Piauí, da OAB-PI e de auxiliares do Governo do Estado.





O parlamentar falou sobre o debate do projeto de lei enviado aos deputados pelo governador Wellington Dias propondo o aumento de vários impostos e pede também para destinar dinheiro de empréstimo na Conta Única do Estado para cobrir o déficit da Previdência.



“O que me chamou à atenção a presença do presidente da OAB, Chico Lucas, que fez uma fala importante, sensata, dura, onde ele pede ao governador que, ao tempo que ele pede aumento de impostos, também diminua o tamanho da máquina do Estado. Que o Estado está inchado e que o inchaço está levando o Estado ao coma e pode evoluir para o óbito”, relatou.



O parlamentar parabenizou o presidente da OAB e disse que se os advogados do Piauí queriam ter algo para se orgulhar, eles podem ter hoje, a fala do presidente Chico Lucas, na Assembleia Lesgislativa do Estado do Piauí, no dia de hoje.





Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles