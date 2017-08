Robert Rios diz que governo W. Dias está agonizando

O deputado Robert Rios (PDT) disse em discurso na tribuna da Assembleia que o governo Wellington Dias está agonizando, pois se empenha em derrotar até requerimentos da oposição que solicitam documentos para poder atuar com isenção. Ele disse que o líder do governo, deputado João de Deus (PT), acionou seu exército de suplentes (são 14 atualmente) para derrotar requerimentos dos deputados Rubem Martins (PSB) e Gustavo Neiva (PSB), pedindo informações sobre o transporte escolar e sobre contrato com a Fundação Getúlio Vargas, respectivamente.

Robert Rios justificou seu entendimento de que o governo agoniza, na recente eleição municipal em Miguel Leão, em que o PT perdeu a eleição, apesar de ter contado com mensagem do ex-presidente Lula. Ele disse que também mandou sua mensagem, apoiando outro nome. Ele citou também o exemplo do Amazonas, onde o candidato do PT foi o quinto colocado.

Sobre os requerimentos reprovados pela bancada do governo, Robert Rios prometeu enviar ao Ministério Público Federal aquele que pede informações sobre o transporte escolar, uma vez que a União destina uma parte dos recursos. O deputado vê desgaste para a própria Assembleia na questão dos requerimentos reprovados pelo grande número de suplentes. Denunciou, sem citar nome, a existência de um jornalista pago pela Assembleia para atacar a oposição.

Os deputados Rubem Martins, Dr. Pessoa e Gustavo Neiva ofereceram apartes, o primeiro dizendo-se convicto de que há irregularidades no transporte escolar, e que existe até uma empresa com o nome de Coração de Mãe, o segundo dizendo-se não atendido pelo governo em suas emendas impositivas e o terceiro lembrando que o governo já impediu a criação de uma CPI para apurar irregularidades nas PPPs. Ele lembrou que no caso do transporte escolar o governo está com quatro meses de atraso.

O deputado Robert Rios concluiu seu discurso citando uma ironia do jornalista Arimateia Azevedo, que comparou o governador ao garçom, que cobra dez por cento dos clientes. Ele repetiu que só será candidato se for a cargo majoritário (senador ou governador), assim mesmo se não houver nomes à altura na disputa.

Raimundo Cazé - Edição: Caio Bruno