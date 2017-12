Robert Rios destaca inauguração de mercado em Esperantina

O deputado Robert Rios (PDT) usou o tempo destinado aos pequenos avisos para destacar a inauguração do mercado municipal da cidade de Esperantina, que acontece nessa sexta-feira (22) e pediu que sejam lembrados os parlamentares que destinam emendas para obras. Em Esperantina, a obra do mercado municipal, orçada em mais de R$ 3 milhões de reais, foi executada com recursos oriundos de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Marllos Sampaio (PMDB).

“O Governador Wellington Dias estará na solenidade de inauguração do Mercado Municipal de Esperantina, para orgulho e glória de todos os moradores daquele cidade. Mas nós não podemos que esse legado é uma emenda do ex-deputado federal Marllos Sampaio. Ele passou quanto anos ocupando esse cargo e alocou diversas emendas para a cidade de Esperantina e região. E já tem três anos que o Marllos não é mais deputado, mas continua aparecendo obras de emendas destinadas por ele. E isso só demostra o quanto nós precisamos valorizar quem se preocupou e viabilizou aquela obra”, disse Robert Rios.

“A obra está lá, que é tão importante, e as pessoas pensam que foi realizada pela Prefeitura da Cidade, pelo Governo do Estado e esquecem que ali está mais do que uma obra importante. Ali está o talento, o amor e o esforço do deputado Marllos pela cidade de Esperantina. Isso demostra também a importância de um filho da terra ser eleito e estar no Parlamento”, completou o deputado.

Despedida – O ano legislativo de 2017 termina nesta quinta-feira (21) na Assembleia Legislativa. E aproveitando a oportunidade, Robert Rios também se despediu dos colegas deputados e de todos os servidores da Casa.

“Como amanhã não estarei aqui, quero aproveitar para parabenizar o presidente pela condução dessa Casa com paz e harmonia durante esse ano. E quero desejar a todos os colegas e todos os servidores um Natal e um ano novo de muita paz e harmonia”, finalizou.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno