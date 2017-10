Robert Rios destaca a presença de Ciro Gomes em Teresina

Usando o tempo dos pequenos avisos, o deputado Robert Rios (PDT), líder da oposição ao governo na Assembleia Legislativa destacou, na manhã desta quarta-feira (11), a vinda do vice-presidente nacional do PDT e pré-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes, a Teresina. Ele esteve na capital piauiense nesta terça-feira (10) para participar de um encontro do partido e palestrar, na sede da OAB-PI, sobre o tema “Qual o Melhor Projeto para o Desenvolvimento do Brasil”.

“Ontem o meu partido, o PDT, recebeu aqui em Teresina o pré-candidato a presidência da república Ciro Gomes, ex-prefeito de Fortaleza, ex-governador do Ceará, ex-ministro da Fazenda responsável pela finalização do plano real. E foi uma grande festa, com a presença de toda a classe política, de todos os partidos, inclusive o governador Wellington Dias. E ele deixou aqui no Piauí uma mensagem muito positiva, mostrando que hoje é um homem extremamente preparado, com uma mente brilhante. E essa mente brilhante está sendo colocada a serviço do Brasil, e eu quero parabenizar aqui a todos os militantes e dirigentes do PDT, principalmente o presidente Flávio Nogueira, pela brilhante festa realizada aqui no Piauí que mostra que nosso partido está vivo, inteiro e entusiasmado para entrar na campanha de 2018”, disse Robert Rios.

Formado em direito pela Universidade Federal do Ceará, Ciro Gomes começou na vida política em 1982, filiando-se ao PDS (Partido Social Democrático). Eleito deputado estadual, em 1983 Ciro Gomes trocou o PDS pelo PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), reelegendo-se em 1986, quando mudou novamente de sigla e ingressou no PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). Em 1988, elegeu-se prefeito de Fortaleza.

Segundo o Datafolha, em outubro deste ano, Ciro apareceu com 4% das intenções de voto em um cenário em que o ex-presidente Lula aparece na disputa. Sem Lula na disputa, as intenções dos eleitores sobre o pré-candidato do PDT variam de 7% a 10%. Em todos os cenários de primeiro turno, Lula aparece na liderança das pesquisas com pelo menos 35% das intenções de voto.

Laryssa Saldanha

