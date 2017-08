Robert Rios defende o fortalecimento da segurança no estado

Ao falar no espaço destinado aos pequenos avisos da sessão plenária, o deputado Robert Rios (PDT) cobrou do Governo o fortalecimento da segurança pública no Estado. Ele disse que a violência está crescendo e que “até mesmo os homens de Deus, como os padres, vêm sendo vítimas da situação de insegurança reinante no Piauí”.

Robert Rios afirmou que um padre foi assaltado na cidade de Boa Hora, no Norte do Estado, com os bandidos tendo levado o carro do sacerdote. Ele acrescentou que as pessoas vivem intranquilas, já que não podem sequer sair às ruas sem correr o risco de serem assaltadas.

Em seguida, o parlamentar pedetista cobrou do Governo que melhore a situação da educação, pois tem conhecimento de que centenas de crianças se encontram sem aulas nas escolas em que estão matriculadas. De acordo com Robert Rios, a educação piauiense foi desmontada no atual Governo.

Por J. Barros

Ao falar no espaço destinado aos pequenos avisos da sessão plenária, o deputado Robert Rios (PDT) cobrou do Governo o fortalecimento da segurança pública no Estado. Ele disse que a violência está crescendo e que “até mesmo os homens de Deus, como os padres, vêm sendo vítimas da situação de insegurança reinante no Piauí”.



Robert Rios afirmou que um padre foi assaltado na cidade de Boa Hora, no Norte do Estado, com os bandidos tendo levado o carro do sacerdote.



Ele acrescentou que as pessoas vivem intranquilas, já que não podem sequer sair às ruas sem correr o risco de serem assaltadas.Em seguida, o parlamentar pedetista cobrou do Governo que melhore a situação da educação, pois tem conhecimento de que centenas de crianças se encontram sem aulas nas escolas em que estão matriculadas. De acordo com Robert Rios, a educação piauiense foi desmontada no atual Governo.



Texto: J. Barros

Foto: Caio Bruno

Edição: Paulo Pincel