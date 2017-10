Robert Rios critica proposta do governo que aumento de impostos

Ao ocupar hoje (2) a tribuna, o deputado Robert Rios (PDT) disse que tomou conhecimento através de dois parlamentares da situação que o governador Wellington Dias pretende encaminhar Projetos de Lei à Assembleia Legislativa aumentando impostos e pedindo autorização à Assembleia Legislativa para colocar recursos dos convênios federais na conta única do Estado, o que, segundo ele, é inconstitucional.

Robert Rios afirmou que o Governo está explorando a população porque já aumentou impostos várias vezes e pretende continuar fazendo a mesma coisa como uma forma de enfrentar a crise financeira que o Estado vem enfrentando. “Quanto a questão dos convênios, quero dizer que tão logo ela chegue nesta casa vou levar o caso ao Tribunal de Contas da União, à Procuradoria Geral da República e a Polícia Federal, porque recursos de convênios têm destinação específica e não podem ir para a conta única”, acrescentou ele.

De acordo com Robert Rios, se os recursos dos convênios forem depositados na conta única, o Governo poderá utilizá-los até para o pagamento do funcionalismo. Em aparte, o deputado Gustavo Neiva, líder do PSB, disse que “não podemos concordar com essas propostas que mostram que o Governo entrou em uma fase de desespero devido à crise”.

O deputado Dr. Pessoa (PSD) declarou que “votarei contra essa imoralidade”, referindo-se à proposta de colocação dos recursos dos convênios na conta única. O deputado Rubem Martins (PSB) disse que a oposição votará contra propostas que aumentem impostos ou que sejam inconstitucionais. Rubem Martins declarou ainda que pesquisa do Instituto Datafolha revelou que 54% dos brasileiros apoiam a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Robert Rios disse ainda que a oposição tem proposta para fazer com que o Piauí saia da crise e que entrou com representação no Tribunal de Contas do Estado para que reprove as prestações de contas dos órgãos estaduais que contrataram estagiários sem aprovação em processo seletivo, como previa Projeto de Lei de sua autoria vetado pelo governador Wellington Dias.

Em relação à pesquisa do Instituto Datafolha, o deputado do PDT disse que defende a condenação de Lula, mas acha que ele não deveria ser preso devido aos serviços prestados à população durante o período em que esteve à frente do Governo Federal. Ele ressaltou que entende quando “famintos do Bolsa Família apoiam Lula”, mas lamentou o discurso feito em defesa do ex-presidente pelo deputado Francis Lopes (PRP), “porque ele é um artista que apóia um ladrão”.

Por J. Barros

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles