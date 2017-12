Robert Rios comenta nova fase da Operação Lava Jato

“Hoje, novamente, o Brasil foi surpreendido por uma nova operação da Polícia Federal (PF) lá no Congresso Nacional, mais precisamente, na Câmara Federal”. Essa foi a fala inicial do deputado Robert Rios (PDT) na manhã de hoje (13), no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi), durante o tempo de dois minutos, destinados aos pequenos avisos.





Segundo o parlamentar, essa é uma fase nova da Operação Ápia, onde a PF apura desvios de recursos públicos, praticados por políticos e que nesta fase estão sendo investigados um deputado e uma deputada, que teriam se locupletado como parte desses recursos.

Robert Rios ressaltou que esses recursos dizem respeito a um empréstimo, de um Banco Mundial, igualmente ao que o Piauí também tomou, na mesma época, no valor de mais de um bilhão de reais. O parlamentar disse que parte desses recursos ficaram com agentes políticos.

“Quando eu vejo, deputados e senadores em Brasília, ligando para liberar dinheiro de empréstimo que já está sendo investigado, aqui, no Piauí, eu fico preocupado”, observou o deputado, que fez ainda uma alerta para os deputados e senadores do Estado, para tomarem cuidado, nessa pressa de liberar empréstimo da Caixa Econômica para o governo.

Ele disse ainda que esse empréstimo está, na sua inteireza, sobe suspeição, inclusive com investigação, já feita pela oposição, junto ao Ministério Público e a Polícia Federal. “Eu tenho certeza que a Polícia Federal vai investigar esses dois empréstimos, o do Banco Mundial e o da Caixa Econômica, e eu não quero que nenhum deputado do Piauí tenha a surpresa desagradável, de ter as suas residências, seus escritórios e seus gabinetes parlamentar, invadido, pela Polícia Federal. Fica o alerta”, finalizou o deputado Robert Rios.

Lindalva Miranda