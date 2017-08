Robert Rios acha linda briga entre Assis Carvalho e Ciro Nogueira

O deputado Robert Rios (PDT) voltou a repercutir hoje (9) a derrota do PT nas eleições realizadas no município de Miguel Leão no último final de semana. Ele disse que está ocorrendo uma “briga linda” entre dois aliados, o presidente regional do PT, deputado federal Assis Carvalho, e o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, que apoiou o candidato eleito a prefeito, Robertinho Area Leão.







Robert Rios afirmou que leu ontem postagem feita no instagram do senador Ciro Nogueira registrando nota do jornal O Estado de São Paulo sobre a derrota do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que divulgou vídeo de apoio ao candidato petista que perdeu as eleições em Miguel Leão.







O parlamentar do PDT disse que o deputado federal Assis Carvalho respondeu a postagem feita no instagram de Ciro Nogueira chamando de golpistas os que se uniram para apoiar o candidato eleito naquela cidade. “Acho bonito ver esses dois aliados, PT e PP, se esgrimando, essa briga linda entre o Ciro Nogueira e o Assis Carvalho”, declarou ele.









J. Barros - Edição: Katya D'Angelles