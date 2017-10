Robert critica projeto que permite governo a pagar terceirizados

O deputado Robert Rios (PDT) ocupou o espaço do pequeno expediente da sessão de ontem (16) para criticar mais um projeto de lei oriundo do Executivo que autoriza o Governo a pagar os salários dos servidores terceirizados.





Robert Rios destacou que, com essa medida, o governo Wellington Dias(PT) extrapola de suas funções ao assumir as atribuições das empresas terceirizadas. “Quem tem obrigação de pagar os servidores é a empresa que, por sua vez, recebe o dinheiro do governo para pagar seus funcionários”, disse Robert, para quem “essa medida do governo é também uma forma camuflada dele contratar servidores sem o devido concurso público.”





Robert também falou que recebeu a visita de uma comissão de permissionários para denunciar os atuais gestores da Ceasa – que estão ilegais nos cargos – que estariam cometendo preços abusivos na comercialização de frutas e verduras. Ele sugeriu que fosse criada uma comissão de deputados para irem à Ceasa verificar o problema de perto.



Edmundo Moreira - Edição Katya D'Angelles