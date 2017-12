Robert alerta sobre emendas não cumpridas pelo governo

O tempo de dois minutos destinados aos pequenos avisos foi usado pelo deputado Robert Rios (PDT) na manhã de hoje (14), para lembrar aos colegas parlamentares que esta é a penúltima semana do ano, de trabalhos na Casa e, lembrou das emendas impositivas aprovadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi), no ano de 2017.





Segundo ele, as emendas impositivas apontadas pelos deputados e as quais o governo se obriga a cumpri-las. O parlamentar disse também que quase todos os deputados tiveram uma ou outra emenda que não foi cumprida pelo governo.





Robert Rios falou que muitos deputados o têm procurado e que recentemente, ele conversou com o deputado João de Deus e pediu que o líder do governo da Casa, assim como também o deputado e presidente da Alepi, Themístocles Filho (PMDB) indagasse ao governador, antes de começar o recesso e antes de que seja votada a lei do Orçamento, como é que o governo pretende pagar as emendas impositivas no ano de 2018.





“Nós vamos virar o ano e o governo devendo emendas para quase todos os deputados. Então, são compromisso que os deputados fizeram com prefeitos e lideranças do interior, com instituições e o governo não cumpriu”, observou.





O deputado lembrou ainda que ele apresentou projetos e quando chega na Secretaria de Governo, o secretário Merlong não publica e, com isso, a emenda não é cumprida. “Como é que nós vamos votar o Orçamento do governo se o governo sequer disse como é que pretende atender as emendas impositivas, do Exercício de 2017”.





João de Deus - O deputado João de Deus (PT) pediu a palavra para responder ao deputado Robert Rios e lembrou que o Orçamento que está na Casa, não é do Governo e sim de todos os Poderes, inclusive da Assembleia. “Mas eu concordo com o deputado, porque o problema levantado por ele é pertinente e eu me proponho a dialogar com o governo e trazer uma resposta o mais rápido possível”, disse João de Deus.





O parlamentar disse que o que não pode é estabelecer que essa é uma condição para votar o Orçamento, porque este é de interesse da população como um todo.





O deputado Robert Rios voltou a falar e disse que houve um mal entendido e que não está impondo condições. Sua preocupação é pelo fato de que na próxima semana quando é votado o Orçamento se encerra o período, por conta do recesso.









Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno