Projeto torna manifestação cultural eventos de música gospel

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) reuniu-se nesta manhã de terça-feira (04) quando discutiu e aprovou o Projeto de Lei de número 103, de autoria do deputado Francis Lopes (PRP), que altera a Lei 4.997, de 30 de outubro de 1996, para reconhecer a música gospel e os eventos a ela relacionados, como manifestação cultural.





O relator do projeto, o deputado Edson Ferreira (PSD) salientou que a justificativa do deputado Francis Lopes é bem fundamentada e convincente. “Nós sabemos que a música gospel está tomando muito corpo e com muito cantores. Em São Raimundo Nonato, recentemente, um cantor gospel se apresentou e reuniu uma multidão de dez mil pessoas. Nosso parecer é pela aprovação”, disse Edson Ferreira.





LUCIANO NUNES - O deputado Luciano Nunes (PSDB) teve aprovado o projeto de número 24, sua autoria, que dispõe sobre atribuição de título de cidadão piauiense ao senhor Luciano Magalhães. O relator do projeto foi o deputado Firmino Paulo (PSDB).





“Na justificativa do projeto foi descrita uma breve biografia do homenageado, que criou a Coifoondonto, em 1992, rede de clínica odontológica, com plano próprio, voltada para as classes C e D, com trabalho realizado com todas as especialidades e tipo de tratamento em um único local, com qualidade e condições diferenciadas de pagamento, proporcionando qualidade de vida e saúde a todos”, disse o relator.





FERNANDO MONTEIRO - O projeto de lei de número 104, do deputado Fernando Monteiro (PRTB)que denomina de Jesy Lemos Paraguassú, a barragem construída o extremo Sul do Estado, localizada entre os municípios de Corrente e Sebastião Barros, foi aprovado, nesta manhã, na reunião da CCJ.

O relator do projeto, o deputado Gustavo Neiva (PSB) ressaltou que a Barragem Atalaia se encontra em fase de conclusão e que o senhor Jesy foi prefeito e uma pessoa bastante conhecida, na cidade de Corrente. “Nós somos favoráveis ao presente projeto”, reiterou.

Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno