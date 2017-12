Projeto institui o Dia de combate à obesidade no Piauí

O deputado B.Sá (PP) apresentou na Assembleia legislativa o Projeto de lei nº 125, de 12 de dezembro de 2017, que institui o dia de Combate à obesidade no âmbito no Estado do Piauí. A data será comemorada anualmente, dia 11 de novembro, e fará parte do calendário oficial de eventos do Estado do Piauí.





Segundo o parlamentar a obesidade “é considerada uma epidemia mundial independente das condições econômicas e sociais de cada pessoa”. O risco aumenta a mortalidade e a obesidade tem sido alvo de muitos estudos para elucidar os aspectos da síndrome e suas conseqüências.

De acordo com as pesquisas do Ministério da Saúde, uma em cada cinco pessoas no Brasil está acima do peso. Os números fazem parte da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para doenças crônicas realizadas nas capitais brasileiras com 53,2 mil pessoas maiores de 18 anos.

O crescimento da obesidade tem contribuído para o aumento da prevalência de diabetes e hipertensão. As doenças crônicas podem matar.

Segundo os números do Ministério da Saúde, o diagnóstico de diabetes passou de 5,5% em 2006, para 8,9%, em 2016. O índice da obesidade aumenta com o avanço da idade, mas, entre os brasileiros de 25 a 44 anos, o indicador é alto: 17%.

Piauí - No Piauí, as pesquisas apontam 51,6% dos teresinenses estão com excessos de peso. O dado é 6,1% menor que o índice nacional, e classifica Teresina em oitavo lugar dentre as capitais brasileiras.





Emerson Brandão – Edição: Katya D’Angelles