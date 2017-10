Projeto de impostos será discutido na Fiepi e em audiência pública

Usando o tempo de dois minutos, vários deputados debateram a tramitação do projeto de lei do governo que aumenta impostos, Mensagem nº 54/2017. Alguns deputados louvaram a posição do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Evaldo Gomes (PTC), que retirou a matéria de pauta na reunião de hoje (10), em consideração a empresários que estiveram na Assembleia.

O deputado Luciano Nunes (PSDB) fez o registro sobre a visita dos empresários e comunicou a realização de reunião dos mesmos na sede da Federação das Indústrias do Estado do Piauí – FIEPI, nesta quarta-feira (11). O deputado Dr. Pessoa (PSD) foi outro que elogiou a decisão do presidente da CCJ, de retirar de pauta o projeto.





Evaldo Gomes sugeriu que uma reunião extraordinária da Comissão fosse realizada nesta quarta-feira em conjunto com a Comissão de Finanças, presidida pelo deputado Severo Eulálio (PMDB), mas o deputado Marden Menezes (PSDB) argumentou que não faria sentido a realização do debate, pois os empresários ainda estarão reunidos na FIEPI. Evaldo Gomes aceitou a ponderação do colega e marcou a reunião para a próxima terça-feira. A deputada Juliana Moraes Souza (PMDB) reforçou o convite aos colegas para a reunião na FIEPI, ao tempo em que elogiou o presidente da CCJ por ter retirado o projeto do governo de pauta. Outro que se congratulou com o colega Evaldo Gomes foi Rubem Martins (PSB). O deputado teve aprovado um requerimento de audiência pública para discutir a mensagem do Governo.

O deputado Evaldo Gomes aproveitou o tempo de dois minutos para informar sobre a paralisação dos ônibus urbanos da capital, um protesto dos cobradores sobre a decisão da SETUT, de descontar dos cobradores os valores levados por bandidos em assaltos aos ônibus. Saindo também do debate sobre o projeto do governo na CCJ, o deputado Francis Lopes (PRP) informou que esteve no município de Simplício Mendes, onde constatou a preocupação dos aposentados com o não atendimento de costume pela agência dos Correios. Ele disse que existem idosos com dificuldades para se deslocarem a outros municípios, tendo que fretar transportes, retirando do pouco que ganham.

