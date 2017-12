Projeto cria o Fundo Estadual de Saúde no Piauí

Com o objetivo de captar recursos financeiros destinados ao desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde no Estado do Piauí, que serão coordenados e executados por meio da Secretaria de Estado de Saúde e demais órgãos da administração indireta que executam ações e serviços públicos de saúde, é o objetivo do Projeto de lei nº 48, de 04 de dezembro de 2017.





No parágrafo único do artigo 1º consta que o Fundo Estadual de Saúde do Piauí equivale ao Fundo de Saúde. A gestão é de competência do Secretário de Estado de Saúde. Será criada a Superintendência Executiva do FES/PI na estrutura organizacional da SESAPI, com competência de praticar atos administrativos de execução orçamentária, financeira e contábil.

Movimentar as contas do Fundo Estadual de Saúde, auxiliar o Secretário Estadual de Saúde na elaboração dos relatórios de execução orçamentária e financeira a serem apresentados ao Conselho Estadual de Saúde do Estado.

As receitas do novo fundo de saúde do Estado do Piauí serão constituídas de 12% da arrecadação anual dos impostos estaduais, dos rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras, de convênios, acordos nacionais e internacionais, pelo produto de arrecadação de taxas de saúde pública, multas e juros de moras por frações à legislação sanitária.





O novo fundo de Saúde do Piauí será constituído, ainda, de doações financeiras recebidas, produtos das operações de créditos, alienações de bens, saldos do exercício anterior apurado em seu balanço; pagamentos indevidos cobrados em geral pela prestação de serviços no âmbito do SUS a estabelecimentos particulares e pacientes de planos privados de saúde.

Emendas – Os recursos das emendas parlamentares impositivas ao Orçamento Geral do Estado, destinados ao cofinanciamento da Atenção Básica, serão liberados aos municípios beneficiados por meio de transferência do Fundo Estadual de Saúde para o respectivo Fundo Municipal de Saúde, independente de convênio.

Emerson Brandão - Edição: Katya D'Angelles