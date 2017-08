Presidente tem audiência com o diretor da Eletrobras

Nesta quarta (09) o presidente da Assembleia, deputado Themístocles Filho, recebeu visita do diretor Executiva da Eletrobras Distribuição Piauí, Arquelau Siqueira Amorim Júnior. Na pauta melhorias para a energia do estado

“O diretor está desenvolvendo um trabalho na empresa, projetos para resolver problemas tanto na capital como no interior do estado. Você Só pode tirar gambiarras e colocar energias em comunidades onde não existe com recursos e ele já garantiu que há recursos para diversos programas, sendo: o de gambiarras e o programa Luz para Todos, que vai chegar onde ainda não chegou.



O diretor da Eletrobras corrobora: “A novidade é a retomada do programa Luz para Todos que já devemos receber recursos ainda este mês e com estes recursos nos retornaremos este programa e esperamos atender a área rural, pois este programa se destina a atendimento de propriedades rurais, em torno de 10 e 11 mil propriedades. O outro recurso, este já chegou, que vai ajudar a combater às irregularidades de redes, que chama-se de gambiarras, este já está começando e vamos atingir uma quantidade razoável de municípios onde vamos tirar estas redes que não estão no padrão, e colocarmos isso para termos um fornecimento de qualidade no estado todo, em especial Teresina que possui muitas gambiarras”, disse o diretor executivo.

Naynne Miranda - Edição: Katya D'Angelles