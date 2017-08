Prefeitos são convocados para reunião da Comissão Territorial

CETE convoca prefeitos para assinar acordo

A Comissão de Estudos Territoriais (CETE) da Assembleia legislativa, sob a presidência do deputado Ismar Marques (PSB) convocou prefeitos e presidentes das Câmaras Municipais para a reunião dia 23, quarta-feira próxima semana, com o objetivo de assinar acordo de novos limites territoriais, definidos pelos técnicos da comissão.

Foram convocados os prefeitos dos municípios de Bom Princípio do Piauí, Parnaíba, Luís Correia, Cocal e Buriti dos Lopes. Também foram convocados os representantes das cidades de Caraúbas do Piauí, Murici dos Portelas, Bom Princípio do Piauí, Cocal, Parnaíba e Buriti dos Lopes.

Deverão assinar o acordo os representantes de Joaquim Pires, Cocal, Caraúbas do Piauí, Buriti dos Lopes, Piracuruca, São José do Divino e Joaquim Pires. Foram convocados os prefeitos de Caxingó, Cocal e Murici dos Portelas.

Também assinarão os novos limites de divisão territorial os prefeitos de Luzilândia, Morro do Chapéu do Piauí, Murici dos Portelas e de Joaquim Pires. Participarão da reunião os representantes de Joaquim Pires, Caxingó, Buriti dos Lopes e Murici dos Portelas.

A Comissão de Estudos Territoriais é formada por representantes do Governo do Estado, Assembleia legislativa, Tribunal de Contas, Seplan, IBGE, Fundação Cepro, APPM, CREA-PI e APEAG.



Emerson Brandão - Edição: Katya D'Angelles