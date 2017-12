Poder Legislativo será instalado amanhã em Oeiras

Será realizada amanhã (15) a instalação do Poder Legislativo na cidade de Oeiras, primeira capital do Piauí. A instalação, que se dará por ato da Mesa Diretora da Assembleia, faz parte das comemorações do aniversário de 300 anos de Oeiras.





Na programação está previsto o descerramento da placa de instalação do Poder às 17 horas na Câmara Municipal de Oeiras. E às 19 horas será aberta a sessão solene com a entrega da Medalha do Mérito Legislativo 300 anos de Oeiras aos homenageados escolhidos pela Assmebleia, através de votação, pelos relevantes serviços prestados ao município. A solenidade será realizada no Centro Diocesano Dom Expedito Lopes.

Katya D'Angelles