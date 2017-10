Plenário aprovou três requerimento na sessão desta quarta-feira

Foram lidos durante a sessão solene desta quarta-feira (11) no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi), três requerimentos solicitando a realização de sessões solenes. Um dos pedidos foi o do deputado Aluísio Martins (PT), designando que a sessão solene seja realizada no dia 30 deste mês, para homenagear os 25 anos do Tribunal Regional do Trabalho (TRT).





A outra solicitação para a realização de uma sessão solene foi feita pelo deputado José Hamilton (PTB), alusiva ao Dia Estadual das filhas de Jó Internacional do Piauí, que deverá acontecer no dia 08 de novembro de 2017, às 10 horas. O parlamentar justificou seu pedido, salientando que a Ordem das Filhas de Jó Internacional é a única organização paramaçônica estritamente feminina, dentro da Maçonaria.





“Trata-se de lapidar meninas em mulheres virtuosas, dentro dos bons costumes e mais altos valores. Dignas de importância social e moral, é de suma importância homenageá-las pela passagem do Dia Estadual das Filhas de Jó Internacionaçl Piauí”, especificou.





EVALDO GOMES (PTC) – O parlamentar encaminhou requerimento lido durante a sessão, encaminhado ao secretário Estadual de Transportes, Guilhermano Pires, solicitando a manutenção da estrada vicinal, localizada no Asentamento Maracaí, na localidade Boa Esperança, no município de Inhuma. Segundo o parlamentar, o pedido se faz necessário, em decorrência da péssima situação em que se encontra a estrada, o que dificulta o tráfego na região.

Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles