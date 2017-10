Plenário aprova requerimentos para abastecimento, asfalto e tecnologia

Foram aprovados nesta manhã de quarta-feira, (04) cinco requerimentos do deputado Wilson Brandão (PSB), durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi).





Em um dos documentos o parlamentar solicita coordenador do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS), senhor Antonio Djalma Bezerra Policarpo. O mesmo documento foi encaminhado também, para o secretário da Defesa civil, Hélio Isaías, para que seja feita a perfuração de poços, no município de Pedro II, em razão da grave crise hídrica, no lugar.





“Esses poços se fazem necessários devido a grande demanda da água no município, de aproximadamente 400 habitantes e o açude Joana, que abastece a cidade, está praticamente seco”, justificou o deputado.





Em outro documento, o parlamentar encaminhou ao diretor geral do departamento de Estradas de Rodagem (DER-PI), senhor Castro Neto, s solicitação para que seja realizada a recuperação da estrada de que liga a BR – 020 ao município de Várzea Branca, passando por Bonfim do Piauí. “Hoje é público e notório que essa é a pior estrada do nosso Estado, em razão de suas péssimas condições de trafegabilidade”.





O deputado Wilson Brandão também requereu ao secretário Isaías a liberação de dez (10) carros-pipa, para a cidade de Pedro II, com o objetivo de abastecer a zona urbana e rural, em razão da crise hídrica que assola o município.

Em outro requerimento, o deputado solicitou Veto de Pesar pelo falecimento da senhora Clara Leonor Neiva Nunes, ocorrido em 28 de setembro, em Teresina.





Dr. Hélio - O deputado (PR) teve aprovado o requerimento solicitando ao DER-PI, dirigido ao senhor Castro Neto, a pavimentação asfáltica no trecho que liga os Povoados Descoberta e Angical, no município de Piracuruca, totalizando vinte e três (três) quilômetros.

Em outro documento, o parlamentar solicita ao diretor da Agência de Tecnologia da Informação – ATI -, senhor Avelyno Medeiros, pontos de internet do Programa “Piauí Conectado” no município de Santa Cruz dos Milagres-PI.

Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles