Plenário aprova reajuste e mudanças na lei de aposentadoria em segunda votação

Foram aprovados na sessão ordinária de hoje (29), em segunda votação, cinco matérias. Entre as matérias que foram aprovadas estavam o Projeto de Lei nº92/17, de autoria do presidente da Assembleia, Themístocles Filho (PMDB), que dispõe sobre o Programa de Aposentadoria dos Servidores da Assembleia Legislativa do Piauí.





Além deste o projeto que prevê a cassação da inscrição no cadastro dos contribuintes do ICMS dos postos de combustíveis que forem flagrados adulterando combustíveis. O reajuste dos vencimentos dos professores do Estado também foi aprovado pelo plenário e a concessão de subvenções sociais a entidade pública ou privada sem finalidade lucrativa e que mantenham em funcionamento regular escolas alternativas ao sistema de ensino. O projeto que dispõe sobre a proibição da venda de refrigerantes nas escolas também foi aprovado em segunda votação, agora todas seguem para a sanção do governador do Estado.

Veja lista dos projetos aprovados em segunda votação:

Katya D'Angelles - Edição: Paulo Pincel