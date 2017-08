Parlamentares pedem recuperação de 70 trechos de estradas

Dos 462 requerimentos apresentados e aprovados pelo plenário da Assembleia no primeiro semestre deste ano, 70 requerimentos trataram da recuperação de trechos de estradas estaduais e também de trecho que são de BRs.





No litoral, uma operação tapa buracos nas estradas que dão acesso a Luís Correia, Coqueiro e Barra Grande foi alvo de requerimento de autoria da deputada Juliana Moraes Souza (PMDB), um dos últimos requerimentos a ser apresentado na Assembleia.De norte a sul do Estado os deputados apresentaram pedidos de recuperação de trecho nas estradas que ligam os municípios. A maioria dos pedidos foi direcionado ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PI)





A recuperação da estrada ligando Curralinhos a PI-130 foi requerida pelo deputado Dr. Pessoa (PSD), na região da grande Teresina. Entre os pedidos também consta um cronograma físico –financeiro da obra da rodovia PI-394 ligando a BR-135 em Colônia do Gurgueia, extremo sul do Piauí, que foi apresentado pelo deputado Luciano Nunes (PSDB). Na região do semi-árido, o deputado Francis Lopes (PRB), teve aprovado um requerimento para a construção de um anel viário na cidade de Simplício Mendes, ligando a PI-143 a BR-020. A recuperação do acesso ao município de Cocal dos Alves foi alvo de requerimento do deputado João de Deus (PT), líder do Governo.





A condição das estradas do Piauí foi alvo de requerimento dos deputados Antônio Félix (PSD), Themístocles Filho (PMDB), João Mádison (PMDB), Georgiano Neto (PSD), Firmino Paulo (PSDB), Evaldo Gomes (PTC), Mauro Expedito Tapety (PMDB), Severo Eulálio (PMDB), Fernando Monteiro (PRTB), Gustavo Neiva (PSB), Dr. Hélio (PR), Liziê Coelho (PTB), Firmino Paulo (PSDB), Rubem Martins (PSB), Marden Menezes (PSDB), Flora Izabel (PT), Zé Santana (PMDB), Júlio Arcoverde (PP).











Katya D'Angelles