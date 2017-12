Nova proposta de PCCS da Adapi pode ser votada nesta quarta-feira (20)

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado João de Deus (PT), informou na manhã desta terça-feira (19) que o Governo do Estado refez e enviou uma nova proposta para o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos servidores da Agência de Desenvolvimento Agropecuário do Piauí (ADAPI). Se firmado consenso com a categoria, a proposta deve ser votada nesta quarta-feira (20) nas Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública e seguirá para votação no Plenário da Casa.

“O novo projeto enviado pelo Governador implanta e plano de cargos dos servidores da ADAPI em duas etapas a serem aplicadas em meio e dezembro de 2018. A proposta anterior implantava o plano em três etapas”, disse o deputado João de Deus.

“A proposta dos servidores era a implantação nos meses de abril e setembro, mas nós vamos sentar com eles e apresentar essa nova proposta. Aprovada, a matéria deve ser votada ainda nesta quarta-feira nas comissões da Assembleia e segue para o Plenário”, completou o líder do Governo.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno