Neiva repercute audiência na CCJ

O deputado Gustavo Neiva (PSB) usou os dois minutos para os pequenos avisos, na sessão de hoje, da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi), para repercutir o requerimento aprovado por ele, sobre o pedido de informações à Secretaria da Saúde, acerca da situação do calazar da região sudoeste do estado do Piauí, nas cidades de Porto Alegre, Marcos Parente e Antonio Almeida, Landri Sales, Uruçuí, entre outras.





Nessas cidades, segundo o parlamentar, ele tem ouvido relatos da população, sobre a grande incidência do calazar em animais, inclusive um paciente veio a óbito, nesses últimos dias, com a suspeita do calazar humano.





“Nós queremos saber da Secretaria da Saúde como está essa situação e quais as providências que a Secretaria está tomando, para conter esse surto de calazar, que está instalado na região Sudoeste do estado do Piauí”, reiterou.

BELÊ MEDEIROS – Aproveitando o tempo de dois minutos, a deputada Belê Medeiros (PP) parabenizou a cidade de Picos do Piauí, pelos 27 anos de existência. A parlamentar disse que esteve no município, no final de semana passado, e salientou que cada vez em que visita a cidade é sempre um sentimento de alegria.

“Picos é minha terra, a cidade onde eu nasci e um lugar que eu não tenho dúvidas que engrandece o Piauí, pela sua força, pujança. Um povo aguerrido, vocacionado ao trabalho, ao comércio”, disse a deputada, acrescentando que o Piauí se alegra com o aniversário desta grande cidade que é Picos, de acordo com ela, a cidade modelo do centro Sul do Piauí.





