Ministro garante sinal da TV Assembleia na SKY e na NET em 90 dias

O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Temístocles Filho (PMDB), e o presidente da Fundação Humberto Reis da Silveira – Fundalegis- deputado Antônio Félix(PSD) estiveram em audiência com o Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. O principal tema do encontro com o ministro foi a liberação da outorga para novos canais da TV Assembleia em mais cidades do Piauí e a inserção da TV Assembleia na SKY.





Themístocles Filho lembrou que o processo já está com tudo regulamentado e que precisa apenas da autorização do Ministério das Comunicações. “Nós queremos colocar a TV Assembleia no maior número de municípios do Piauí e também colocar na SKY, canal 29, que já está reservado para TV Assembleia. O Ministro afirmou que em 90 dias vai colocar esse assunto em pauta, que significa dizer que a TV Assembleia estará na SKY e na NET em 90 dias. Vamos aguardar que ele cumpra a palavra”, pontuou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho.



Segundo o deputado Antonio Félix, na audiência foram tratados das assinaturas das outorgas para a efetivação dos canais da TV Assembleia nos municípios de Parnaíba, Picos, Floriano e Batalha. “De inicio estamos reivindicando junto ao Ministério das Comunicações a efetivação da TV Assembleia nesses grandes municípios piauienses que já estavam com processos protocolados há mais de um ano, porém, já estamos protocolando a documentação também para outros municípios como Campo Maior e região”, afirmou Félix.





O deputado informou que o ministro firmou compromisso com Piauí e garantiu aos a assinatura destas outorgas até o final do mês de agosto. O deputado lembrou que as operadoras de TVs a cabo já disponibilizam um canal para a TV Assembleia, no entanto, estávamos precisando apenas da assinatura do Ministro Gilberto Kassab dando esta autorização para podermos de fato estar presente nas programações fechadas. Gilberto Kassab, que na oportunidade também garantiu a ativação de um satélite no mês de outubro para a melhoria da internet banda larga no Piauí.





Ascom Parlamentar / Nayenne Miranda - Edição: Katya D'Angelles