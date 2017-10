Médico Gílson Soares Feitosa Filho vai receber cidadania piauiense

Na próxima segunda-feira (23) de outubro, a Assembleia legislativa realizará Sessão Solene para entrega de Título de Cidadão Piauiense ao médico Gílson Soares Feitosa Filho, natural de Salvador, na Bahia. A proposta é do deputado Dr. Pessoa (PSD) foi aprovada no plenário da Assembleia legislativa no dia 27 de setembro desse ano.

O homenageado é filho de Gílson Soares Feitosa e Ana Lúcia Feitosa. Iniciou os estudos no Colégio Marista de Salvador. Estudou na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, de 1994 – 1999, depois fez Residência de Clínica Médica no Hospital Santa Izabel, na Santa Casa da Bahia, de 2000 a 2002. Fez Residência em Cardiologia, no Instituto do Coração, de São Paulo, de 2002 a 2004.

Gílson Soares Feitosa Filho tem Doutorado em Cardiologia, no Instituto do Coração, de São Paulo. De 2004 – 2008. Em seguida, fez estágio em aprimoramento na Harvard University, em 2009. Possui várias atividades acadêmicas. A primeira de 2004 – 2008 na cadeira de Semioloogia, emergência, na Unidade Coronária e no laboratório de Metabolismo de Lípides.

Outras atividades foram: na Unifesp de 2004 – 2006 com atividade na Terapia Intensiva e na Clínica Médica; depois, no Hospital Santa Izabel (2007) na residência de Clínica Médica e Cardiologia. Depois, como professor Adjunto na Graduação e Pró – graduação (orientação de mestrado e doutorado) e como professor - orientador do gepec (Grupo de Estudos e Pesquisas em Cardiologia.

Artigos – O médico Gílson Soares Feitosa Filho tem 51 artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, 51 capítulos de livros escritos, e participou de várias bancas de julgamento de Teses em diversas instituições, além de trabalhos em Cardiologia em Congresso do Norte – Nordeste.

