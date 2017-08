Mauro Tapety destaca a realização da convenção do PMDB

O deputado Mauro Tapety (PMDB) registrou, hoje (7), a realização da Convenção Municipal do seu partido na cidade de Itaueira, na região Sul do Piauí. Ele disse que mais de 1.500 pessoas participaram da convenção, que contou com a presença não apenas de peemedebistas, mas de lideranças de outros partidos.

Mauro Tapety declarou que os partidos que integram a oposição atualmente em Itaueira estão se unindo no sentido de estarem juntos nas próximas disputas eleitorais.

Em seguida, o parlamentar do PMDB disse que pretende apresentar uma emenda ao Projeto de Lei do deputado Francis Lopes (PRP) que amplia de 30% para 50% os recursos destinados à contratação de artistas piauienses para eventos apoiados pelo Governo do Estado. A emenda de Mauro Tapety tem o objetivo de fazer com que as Prefeituras Municipais também destinem recursos que beneficiem os artistas da terra.

Texto: J. Barros

Foto: Caio Bruno

Edição: Paulo Pincel