Mauro Tapety agradece Assembleia aprovação de projeto para Oeiras

Município de Oeiras terá Companhia do Corpo de Bombeiros

O plenário da Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade nesta terça-feira (03), o indicativo de Projeto de Lei nº07/17, de autoria do deputado Mauro Tapety (PMDB) que cria a Companhia de Destacada do Corpo de Bombeiros Militar no município de Oeiras (CDCBMO).

Em pronunciamento, o autor do projeto agradeceu aos deputados e apoio na aprovação e destacou a importância do Corpo de Bombeiros no Piauí. “O Corpo de Bombeiros é uma das instituições mais respeitadas do nosso Estado e desenvolve um trabalho de extrema importância nas comunidades. E por isso que é importante a população do nosso Estado ter acesso a esse serviço. Hoje nós só temos comando do Corpo de Bombeiros nas cidades de Teresina, Parnaíba, Floriano e Picos, que não garante o atendimento a um Estado de tamanha extensão como o Piauí. Há dois anos nós tivemos um incêndio de grandes proporções em Oeiras que quase destruiu por completo o patrimônio histórico e cultural da primeira capital desse Estado e nós tivemos que esperar os bombeiros da cidade de Picos, que fica a 80km para poderem controlar tudo. Mas o prejuízo já era muito grande”, disse Mauro Tapety.

“A partir de agora, eu já vou conversar com o Governador Wellington Dias e pedir para que a instalação do Corpo de Bombeiros em Oeiras aconteça o mais rápido. Se possível, este ano ainda ou no começo do ano de 20178”, completou o deputado peemedebista.

O deputado B. Sá (PP) parabenizou o deputado Mauro Tapety pela aprovação do projeto e disse estar à disposição para ajudar a agilizar o processo de instalação no corpo de bombeiros junto ao Governo do Estado.

Aprovações – Também foram votados e aprovados na Ordem do Dia o projeto de Lei nº89/17, de autoria do deputado Georgiano Neto (PSD) que reconhece de utilidade pública estadual a Instituição de Caridade Sebastiana de Miranda – Centro de apoio da ICAB do município de União, e o projeto de Lei nº90/17, de autoria do deputado e presidente da Casa Themístocles Filho (PMDB) que reconhece de utilidade pública o Hospital Santa Cruz Departamento da Sociedade Beneficente São Camilo.

Larissa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles